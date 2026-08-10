ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, İzmir ve Muğla'da düzenlenen operasyonda 9 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 132 düzensiz göçmen yakalandığını ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerinden 4'ünün tutuklandığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; İzmir ve Muğla il jandarma komutanlıkları ile Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı tarafından yürütülen ortak çalışmalar sonucunda; göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan düzensiz göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri tarafından karadan, Sahil Güvenlik botlarınca denizden gerçekleştirilen arama ve tarama faaliyetleri sonucunda İzmir ve Muğla'da göçmen kaçakçılığı ağları ortaya çıkarıldı. Operasyonda, 9 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 132 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinden 4'ü tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Yakalanan düzensiz göçmenler il göç idaresi müdürlüklerine teslim edilerek sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Açıklamada, ayrıca, 'Yasa dışı göç ile mücadele kapsamında; teknolojinin sağladığı tüm imkanlardan etkin şekilde yararlanarak, göçmen kaçakçılığını organize eden ve bu faaliyetlere aracılık eden kişilere yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz' denildi. (DHA)