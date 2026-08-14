Melike USLU- Harun ŞAHBAZOĞLU/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da sağlık çalışanı Burcu Yıldız'ın (34) hamileliğinin 23 haftasında dünyaya getirdiği bebeği entübe edilerek yoğun bakım ünitesine alındı. 'Doruk' adı verilen yaklaşık 500 gram ağırlığındaki bebek, 3 ay boyunca entübe edildi. 5 aylık tedavisinin ardından yaşam mücadelesini kazanıp 2 kilo 900 grama ulaşan bebek, taburcu edildi. Oğlunun doğumundan itibaren zorlu bir tedavi süreci yaşadıklarını belirten Burcu Yıldız, 'Doruk, doğduktan sonra biz onun yaşama ihtimalinin çok düşük olduğunu bildiğimiz için geleceğe dair hiçbir umut beslemedik. Oğlum Doruk'u entübasyon süreci bittikten 3 ay sonra kucağımıza aldık. O an çok mutluydum, çok güzel geçti. Doruk'la sağlıklı bir şekilde, sağlığı elverdiği sürece her şeyi beraber yapmak istiyoruz' dedi.

İstanbul'da yaşayan Burcu ve Emin Yıldız çiftinin ilk bebekleri, 23 haftalık ve yaklaşık 500 gram ağırlığında dünyaya geldi. Anne Yıldız, hamileliği normal ilerlerken bir gece şiddetli ağrı şikayetiyle İstinye Üniversitesi Liv Hospital Bahçeşehir'e başvurdu. Bebeğin doğum kanalına girdiği fark edilince Yenidoğan Uzmanı Prof. Dr. Nihat Demir ve ekibi tarafından acil olarak doğuma alındı. 'Doruk' ismi verilen bebek, doğumun hemen ardından entübe edilerek yoğun bakıma alındı.

KİLOSU 470 GRAMA KADAR DÜŞTÜ

Zorlu yaşam mücadelesi veren bebek, yaklaşık 3 ay mekanik ventilasyona bağlı kaldı. Yoğun bakım sürecinde akciğer gelişimi için surfaktan tedavisi uygulanan ve beslenme tedavileri düzenlenen Doruk bebek, daha sonra bir ay burun desteğiyle takip edildi. Doğumda yaklaşık 500 gram olan ve fizyolojik kilo kaybıyla 470 grama kadar düşen bebek, 4'üncü ayda 2 kilo 400 grama, 5'inci ayda ise 2 kilo 900 grama ulaştı. 5'inci ay dolmadan oksijen ihtiyacı da ortadan kalkan Doruk, sağlık ekibinin takibinin ardından taburcu edildi. Doruk'un taburculuk sonrasında da en az 2 yaşına kadar multidisipliner şekilde takip edileceği belirtildi.

3 AY ENTÜBE EDİLDİ

Oğlu Doruk'un tedavi sürecini anlatan 34 yaşındaki Burcu Yıldız, 'Hamileliğim gayet normal şekilde ilerlerken detaylı ultrasona gideceğimiz günün öncesinde sancım oldu ama ben bunu doğum sancısı olarak görmedim. Bu ağrı bu süreçte olabilecek normal bir ağrı gibiydi. Meğerse çok şiddetli bir ağrım varmış; ama ben, herhalde ağrı eşiğimin yüksekliğinden dolayı bunu az hissetmişim. Ertesi gün hemen detaylı ultrasona gittikten sonra bebeğin kanalda olduğunu öğrendik. Orada, 23 haftalık doğduğu için bebeğin yaşama ihtimalinin çok düşük olduğunu söylediler, bu nedenle biz de doğal olarak kendimizi çok kötü hissettik. Daha sonra kontrollerimin devam ettiği doktora gittim. Gittikten sonra serklaj yapıldı. 3 gün hastanede yattım. Hastaneden taburcu olduğum gün suyum geldi ve ertesi sabah acil olarak doğuma alındım. Tabii ki bu süreçte iyi şeyler söylenmedi. İlk 3 ay bebeğim entübe kaldı. Şu anda durumu gayet iyi' ifadelerini kullandı.

İLK KEZ KUCAĞINA 3 AY SONRA ALDI

Entübe süreci bittikten sonra oğlu Doruk'u kucağına aldığını söyleyen anne Yıldız, 'Doğduktan sonra biz onun yaşama ihtimalinin çok düşük olduğunu bildiğimiz için ilk 3 ay bu süreçte geleceğe dair hiç bir umut beslemedik. Oğlum Doruk'u entübe süreci bittikten 3 ay sonra kucağımıza aldık. O an çok mutluydum, çok güzel geçti. Sonrası hızlı geçti. Daha umut olduğu için sonrası daha güzel geçti. En büyük destekçim tabii ki de eşim ve ailem oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Hep çok yanımda oldular. Doruk'la çok sağlıklı bir şekilde, onun sağlığının elverdiği sürece her şeyi beraber yapmak istiyoruz' dedi.

'23 HAFTALIK BEBEKLERDE YAŞAM ŞANSI YÜZDE 45'

Doruk bebeğin hastaneye gece saatlerinde, doğum gerçekleşmek üzereyken getirildiğini belirten Yenidoğan Uzmanı Prof. Dr. Nihat Demir, 'Doruk bebek aslında bir gece vakti, mesainin olmadığı bir saatte acil doğum olarak 23 haftalıkken hastanemize geliyor. Tabii ki hastanede normalde bu tür bebekler bekletilir, servislerde takip edilir ve doğumun gerçekleşmemesi için çaba sarf edilir. Ama Doruk doğuma yakın, doğmak üzereyken geldiği için direkt doğumhaneye alınıyor ve doğumhanede doğuyor. Normalde bu bebeklerin, yani 23 haftalık doğan bebeklerin, sezaryenle doğmasını genellikle arzu ederiz. Ancak Doruk geldiğinde doğum çok hızlı gerçekleşiyor ve doğum kanalına tamamen girdiği için normal doğumla, doğumu doğumhane şartlarında gerçekleşiyor. Biz normalde 37 haftanın altındaki bebeklere prematüre diyoruz. Gebelik haftası küçüldükçe hayatta kalma ya da yaşam şansları düşüyor maalesef. 28 haftanın altında doğan bebeklerde doğum haftası küçüldükçe hayatta kalma şansları azalıyor maalesef. Ama 23 haftalık bebeklerde genellikle yaşam şansı yüzde 45 civarında. Yani yaklaşık yüzde 45'i hayata tutunabiliyor' diye konuştu.

'BEYİN KANAMASI RİSKİ ÇOK YÜKSEKTİ'

23 haftalık bebeklerde en çok endişe ettikleri durumlardan birinin beyin kanaması olduğunu belirten Prof. Dr. Demir, 'Yaşam şansının yanı sıra sadece yaşam değil, kaliteli yaşam dediğimiz (morbidite) sakat kalım risklerini de minimalize ederek bunların bakımlarının sağlanması gerekiyor. Kaba taslak, yüzde 45 oranında hayata kalma potansiyeli olan bir hasta olarak değerlendiriliyor. 23 haftalık bebeklerde genellikle beyin kanaması, en çok korktuğumuz durumlardan biri. Doruk bebek de aslında normal doğumda beyin kanaması riski çok yüksek olan bir bebek grubundaydı. Evet, Doruk'ta biz ilk dönemlerde bu konuda çok endişe ediyorduk. Çünkü doğumu normal doğumla gerçekleşti. Normalde sezaryen doğumla dünyaya gelmesini teşvik ederiz ki beyin kanaması riski minimalize olsun. Ama Doruk normal doğumla doğduğu için beyin kanaması riski çok yüksekti' ifadelerini kullandı.

'RİSKLER MİNİMAL DÜZEYDE KALDI'

Doruk'ta beyin kanaması geliştiğini ancak hafif düzeyde kaldığını anlatan Prof. Dr. Demir, 'Doruk'ta da beyin kanaması gelişti ama evre 1, evre 2 düzeylerinde, hafif kalacak şekilde oldu. Şu anda fiziksel olarak gerek nörolog arkadaşların gerekse bizim gözlemlerimizde Doruk bebek, özellikle beyin kanaması konusunda hiç etkilenmemiş gibi görünüyor. Şu anda da 2 kilo 900 gram civarında ve takibi sürüyor. Doruk'un beyin kanamasının minimal olması ve ciddi beyin kanamasının oluşmamış olması bizi şaşırtan bir durum. Bu şaşırtan durum aynı zamanda bizim açımızdan sevindirici bir durum olarak da değerlendirilir. Tabii ki diğer başka problemler de oluyor. Beslenme problemleri, bağırsak tıkanıklıkları, delinmeleri, akciğer kanamaları, göz problemleri en büyük sıkıntılarımızın başında geliyor. Yakın takiplerimiz ve izlemlerimiz sonucunda bunların hepsi minimal düzeylerde oldu ve yakın bir zamanda tamamen düzeleceği, ilgili uzman arkadaşlar tarafından bize bildirildi. Biz de şu anda Doruk'un heyecanla taburcu olmasını bekliyoruz. En kritik dönem doğduktan hemen sonraki dönem' dedi.

'AKCİĞERİ GELİŞTİRİCİ İLAÇLAR VERİLDİ'

Yoğun bakım sürecinde akciğer gelişimi için surfaktan tedavisi uygulandığını belirten Prof. Dr. Demir, 'Yine birtakım beslenme tedavileri düzenlendi. İlk başlarda ağızdan beslenmesi çok güçlü olmadığı için damardan beslenmelerimizi yaptık. Sürecimiz bayağı zorlu geçti. Zaman zaman ailenin umutsuzluğu, zaman zaman bizim umutsuz olduğumuz durumlar oldu. Doruk, doruklara hep bakarak yükseldi. Hep bize pozitif enerji verdi' dedi.

'DORUK'U 2 YAŞINA KADAR TAKİP EDECEĞİZ'

Doruk bebeğin taburculuk sonrasında da multidisipliner şekilde takip edileceğini belirten Prof. Dr. Demir, göz, fiziksel, nörolojik ve kardiyolojik gelişiminin izleneceğini söyledi. Prof. Dr. Demir, 'Normalde bu kadar uzun süre mekanik ventilasyona bağlı kalan çocuklarda kronik akciğer dediğimiz bronkopulmoner displazi tabloları gelişiyor ve bunlar bazen ömür boyu oksijene bağlı kalabiliyorlar. Ama Doruk, 3'üncü aydan sonra mekanik ventilasyondan ayrıldı. 5'inci ay dolmadan tamamen oksijeni kesilecek düzeye geldi. Bu da oldukça sevindirici bir durum. En sevindirici tablo sabahları gelip muayene ettiğimde gözlerinin anlamlı bakıyor olması. En büyük avantajımız şu anda hiç oksijene bağlı olmaması ya da oksijen ihtiyacının olmaması. Taburcu olduktan sonra yine takibini biz yapacağız. Gerek göz takiplerinin yönlendirmeleri, gerek fiziksel gelişimlerinin takibi, gerekse nörolojik gelişiminin takibi, yine kardiyolojik gelişimlerin takibi tarafımızdan yapılacak. Multidisipliner bir şekilde takiplerine devam edeceğiz. Doruk'u yaklaşık 2 yaşına kadar arkadaşlarıyla, akranlarıyla karşılaştırmayacağız. Sadece kendi içerisinde, düzeltilmiş yaş dediğimiz bir tabloyla takip edeceğiz. Yine büyümesini ve gelişmesini bu tablo çerçevesinde hareket ederek izleyeceğiz. İlerleyen dönemde nörolog arkadaşların önerileri doğrultusunda, yine gerekiyorsa eksik ya da yetersiz olan fiziksel aktiviteleri fizyoterapi ile desteklenecek' ifadelerini kullandı.