Doğukan DEMİRKIRDI / İSTANBUL,(DHA)- FENERBAHÇE, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Fenerbahçe'de Romelu Lukaku ilk idmanına çıktı
Fenerbahçe'de Romelu Lukaku ilk idmanına çıktı
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Fenerbahçe'de yeni transferlerin yapılmasının yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de belli olmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler, ismi bir süredir Atletico Mineiro ile anılan Fred'in sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshetti. Fenerbahçe, fesih işlemlerini TFF'ye bildirirken, Brezilyalı oyuncunun kısa zaman içinde Mineiro ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Kaynak: DHA