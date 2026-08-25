'80 HAZİNE TAŞINMAZI İNCELEMEYE ALINDI'

Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya'da düzenlenen operasyona dikkat çekerek, 'Kamu kaynaklarının korunması, milletimizin hakkının gözetilmesi ve kamu gücünün hiçbir şekilde şahsi menfaat aracı haline getirilmemesi konusundaki kararlılığımızı özellikle vurgulamak istiyorum. Bugün kamuoyuyla paylaştığımız operasyonlar arasında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada ortaya çıkarılan tablo son derece dikkat çekicidir. Kemer ilçesinde Hazineye ait taşınmazların, mevzuatta öngörülen hak sahipliği, fiili kullanım ve satış şartları bulunmadığı halde belirli kişi ve çevrelere geçirildiği, bu yolla kamunun zarara uğratıldığı ve haksız ekonomik menfaat sağlandığı yönündeki bulgular üzerine yürütülen soruşturmada; 80 Hazine taşınmazı yakın incelemeye alınmış, söz konusu taşınmazların güncel piyasa değerleri üzerinden ekonomik büyüklüğünün yaklaşık 10 milyar TL olduğu değerlendirilmiştir' dedi.

'DEVLETİN MALI MİLLETİMİZİN ORTAK HAKKIDIR'

Soruşturma kapsamında Milli Emlak personeli, tapu müdürü, mevcut ve eski mahalle muhtarları ile sivil kişilerden oluşan 27 şüphelinin gözaltına alındığını kaydeden Gürlek, 'Antalya'nın Kemer, Kepez ve Konyaaltı ilçeleri ile Adana, Burdur, Isparta ve Nevşehir'de toplam 21 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Devletin malı milletimizin ortak hakkıdır. Kamu görevini kişisel menfaat için kullanan, Hazine taşınmazları üzerinden haksız kazanç sağlayan veya buna aracılık eden kim olursa olsun hukuk önünde hesap verecektir. Soruşturma, yapılanmanın tüm boyutlarının ve elde edilen ekonomik değerin nihai olarak kimlere ulaştığının ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü olarak sürdürülmektedir' ifadelerini kullandı. (DHA)