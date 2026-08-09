Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta aniden çıkan rüzgar ve denizde artan dalgalar nedeniyle 7 kişi zor anlar yaşadı. SUP üstündeki 2 kişi kürek çekip karaya ulaştı, kayalıklarda mahsur kalanları ekipler kurtardı. Denizde olduğu fark edilen 1 kişi de sahil güvenlik botuna alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Kozlu ilçesi Değirmenağzı Plajı'nda meydana geldi. Sabah saatlerinde SUP ile denize açılan 2 arkadaş, yüzerken rüzgar çıktı ve denizde boyu 5 metreyi bulan dalgalar oluştu. Sahilden denizi izleyenler, 2 kişinin boğulacağından endişe edip ihbarda bulundu. Bu sırada denizde yüzen başka 4 kişilik grup da dalgalarla zor anlar yaşadı. Yorulan 4 kişi, kayalığa tırmanıp kurtarılmayı bekledi. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SUP ile denizde olan 2 kişi kürek çekerek sahile ulaştı. Denizde zorlanmadıklarını, yardım talepleri de olmadığını söyleyen Berkay Çetin (29), 'Bir şey yoktu. Biz çıkalı 2-3 saat oldu, biz çıktığımızda deniz tertemizdi. Bir şey hissetmedik' dedi.

Denizde ciddi sorun yaşamadıklarını, görenlerin panik yaptığını düşündüğünü anlatan Canberk Kavala (28) ise 'Biz normal dönerken bir anda kalabalığı gördük, ileride koyda 6-7 kişi vardı. Çadır kurmuşlar. Biz döndük, bizde bir problem yok. Koydakiler dalgadan ötürü çıkamıyorlar, 5 metreye yakın dalga var. Suyun dinmesini bekliyorlar, çıkacaklarını söylediler. Biz beklemeden kendimize güvendik, can yeleğimiz de olduğu için çıktık' diye konuştu.

EKİPLER YARDIM ETTİ

Kayalıkta kalan 4 kişiye, çevredekiler can yeleği verip iple yardımcı oldu. Bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ve itfaiye personeli, 4 kişiyi kurtarıp karaya getirdi. Ekipler dağıldıktan sonra da aynı sahilde, denizde 1 kişinin olduğu ihbarı yapıldı. Ekipler tekrar plaja yöneldi. Bartın'dan bölgeye gelen sahil güvenlik ekibi, denizde kalan kişiyi bota alıp dışarı çıkardı. Koyda kalan grubun da patika yoldan bölgeyi terk ettiği öğrenildi.

DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Öte yandan Zonguldak Valiliği çalışmalar devam ederken, bugün ve yarın kentte denize girmenin yasaklandığını açıkladı. (DHA)