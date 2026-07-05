UKRAYNA, (DHA) - UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü bildirdi. Zelenskiy, ABD'nin 250'nci Bağımsızlık Günü'nü kutladığını belirterek, 'Güzel bir görüşme gerçekleştirdik' ifadesini kullandı.

Ülkesine sağladığı destek nedeniyle ABD'ye teşekkür ettiğini kaydeden Zelenskiy, 'Amerika'nın, bağımsızlığımızı savunmamızda bizi desteklemesini son derece önemsiyoruz' dedi.

Zelenskiy, görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri de ele aldıklarını vurgulayarak, 'Bu savaşı sona erdirmek için gerçek perspektif mevcut ve Amerika'nın kararlılığı belirleyici bir öneme sahip olur. Görüşmemize, Ankara'daki NATO Zirvesi sırasında yüz yüze devam etme konusunda anlaştık' açıklamasında bulundu.