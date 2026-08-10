İSTANBUL, (DHA) - ARGE Danışmanlık 35'inci kuruluş yıl dönümüne özel yapay zekanın kurumların karar alma süreçlerinden yönetişim yapılarına kadar uzanan etkilerini ele alan 'Yapay Zeka Çağında Yönetişim ile Değer Yaratmak' kitabı yayımladı. Kitapta, kurumların yapay zekayı stratejik bir değer yaratma aracına dönüştürmeleri için iyi yönetişim anlayışıyla yol gösterici bir perspektif sunuluyor.

Yapay zekanın kurumların yalnızca kullandıkları teknolojileri değil, karar alma süreçlerini, iş modellerini, liderlik anlayışlarını ve yönetişim yapılarını da yeniden şekillendirdiğine dikkat çekilen kitapta, bu dönüşümde başarının belirleyicisinin teknolojiye erişimden çok teknolojinin nasıl yönetildiği olduğu vurgulanıyor.

ARGE Danışmanlık'ın 35'inci yılına özel olarak yayımlanan kitap, ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Argüden ile Yönetici Ortağı Dr. Erkin Erimez tarafından kaleme alındı. Eserde, yapay zeka yalnızca bir teknoloji konusu olarak değil, strateji, liderlik ve kurumsal dönüşümün merkezinde yer alan bir kaldıraç olarak ele alınıyor.

FAYDALI KAYNAK HEDEFİ

Şirketten yapılan açıklamada toplumsal fayda yaratmayı ve bilgi paylaşımını temel değerleri arasında gören ARGE Danışmanlık'ın, 'Yapay Zeka Çağında Yönetişim ile Değer Yaratmak' kitabını herkesin erişimine açık şekilde ve ücretsiz olarak yayımladığı aktarıldı. Kitabın, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler, akademisyenler, öğrenciler ve konuya ilgi duyan tüm paydaşlar için faydalı bir kaynak olmasının hedeflendiği kaydedildi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Argüden, yapay zeka çağında başarının belirleyicisinin teknolojiye sahip olmak değil, teknolojiyi iyi yönetişim anlayışıyla stratejik öncelikler doğrultusunda yönetebilmek olduğunu belirtti. Argüden, kitabın yönetim kurullarının yapay zeka dönüşüm sürecindeki sorumluluk ve rollerini değer yaratma odağıyla yerine getirmelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlandığını ifade etti.

ARGE Danışmanlık Yönetici Ortağı Dr. Erkin Erimez ise yapay zekadan sürdürülebilir değer yaratabilmenin; fırsatları değerlendirirken riskleri yönetebilmek, inovasyonu teşvik ederken güveni koruyabilmek ve kısa vadeli kazanımlarla uzun vadeli etkiler arasında doğru dengeyi ve riskleri etkin şekilde yönetmek için gerekli yönetişim perspektifi konusunda yol göstermeyi amaçladığını söyledi.