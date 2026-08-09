Nuray UZATMAZ/GAZİANTEP,(DHA)-GAZİANTEP'te husumetlisi Ökkeş K.'yi (68) tabanca ile yaralayan İ.T. (51), taksi ile kaçmaya çalışırken yakalandı. Şüphelinin siyah çarşaf giyindiği görülürken, yaşananlar araç içi kameraya yansıdı.

Olay, 7 Ağustos'ta Yeditepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; camiye giden Ökkeş K.'nin yanına yaklaşan siyah çarşaf giyinmiş husumetlisi İ.T., tabanca ile peş peşe ateş açtı. Ökkeş K. kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ökkeş K. ambulansla hastaneye kaldırdı.

ŞÜPHELİ TAKSİDE YAKALANDI

Olayın ardından taksi ile kaçmaya çalışan İ.T., polis tarafından aracın durdurulması ile yakalandı. O anlar araç içi kameraya yansırken, gözaltına alınan İ.T. işlemleri sonrası tutuklandı. Diğer yandan şüphelinin üzerinde, 2 tabanca ile 1 susturucu aparatı bulundu. İkilinin arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet yaşadığı öğrenilirken, soruşturma sürüyor. (DHA)