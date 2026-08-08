Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi antrenör Zafer Aktaş'la tekrar anlaşıp iç transfere başlayan Yukatel Denizli Basket, dış transferde ilk hamle olarak ABD'li skorer guard Victor Bailey Jr. ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Son iki sezonda Avrupa ve Asya'nın önemli liglerinde forma giyen Bailey, 2025-2026 sezonunda Çin Basketbol Ligi (CBA) ekiplerinden Beijing Ducks formasıyla 29 maçta görev aldı. Amerikalı oyuncu bu süreçte maç başına 6.6 sayı, 1.6 ribaund ve 0.9 asist ortalamaları yakaladı.

2024-2025 sezonunda ise Almanya Basketbol Ligi (BBL) ekiplerinden Niners Chemnitz adına başarılı bir performans sergileyen Bailey, maç başına 15.2 sayı, 2.6 ribaund ve 1.9 asist ortalamalarıyla dikkat çekti. Skor üretme becerisi, atletizmi ve etkili dış şutlarıyla öne çıkan 26 yaşındaki oyuncunun, Yukatel Denizli Basket'in hücum gücüne önemli katkı sağlaması bekleniyor. Yeşil-siyahlı kulüp transferi, 'Ailemize hoş geldin, Victor Bailey Jr.!' mesajıyla duyurdu.