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Hesap.com Antalyaspor maçında sakatlanarak devre arasında oyundan çıkan Tim Jabol Folcarelli ise takımla çalışmalara başladı.

Antrenmana sakatlıkları süren Anthony Nwakaeme ve genç kaleci Onuralp Çevikkan katılmadı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu. Bu bölümde ısınma ve dar alanda pas yapan oyuncular, daha sonra taktik çalışmaya geçti.

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Pazar günü sahasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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