Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR-Silvan kara yolunda sürücüsünün ani fren yaptığı kamyonetin kasasında taşınan demirler kayarak yola saçıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün öğle saatlerinde Diyarbakır-Silvan kara yolunda meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen kamyonetin sürücüsü, önünde duran otomobile çarpmamak için ani fren yaptı. Bu sırada kamyonetin kasasında bulunan demirler kayarak yola saçıldı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, demirler nedeniyle trafikte kısa süreli aksama yaşandı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yola saçılan demirlerin kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. (DHA)

Kaynak: DHA