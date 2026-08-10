Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da gönüllüler ve Harran Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu Vox Humanis Çoksesli Koro Topluluğu, İsveç'te düzenlenen World Choir Games 2026'da kendi kategorisinde en yüksek puanı alarak dünya birincisi oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği Vox Humanis Çoksesli Koro Topluluğu, dünyanın farklı ülkelerinden koroların katıldığı World Choir Games 2026'da Türkiye'yi ve Şanlıurfa'yı başarıyla temsil etti. 40'tan fazla ülkeden 160'ın üzerinde koronun ve 8 bin 500'ü aşkın koristin katıldığı organizasyonda Vox Humanis, Karma Oda Koroları ve Vokal Topluluklar (Mixed Chamber Choirs & Vocal Ensembles) kategorisinde jüri değerlendirmesi sonucunda en yüksek puanı alarak birincilik elde etti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın da katıldığı organizasyonda, kentin müzik kültürü ve çok sesli müzik alanındaki çalışmaları uluslararası platformda tanıtıldı. Şanlıurfa'nın yöresel türkülerinin seslendirildiği performans sırasında uzun hava da büyük beğeni topladı. Yarışmanın ardından düzenlenen ödül töreninde dünya birinciliği ödülünü Başkan Mehmet Kasım Gülpınar ile koro şefi Fırat Altun birlikte aldı.

GÜLPINAR: ŞANLIURFA'NIN SESİ DÜNYADA YANKILANDI

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, elde edilen başarının Şanlıurfa ve Türkiye adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi. Vox Humanis Çoksesli Koro Topluluğu'nun başarısında emeği geçenleri kutlayan Mehmet Kasım Gülpınar şöyle konuştu:

'Bugün gerçekten çok muazzam bir başarıyı hep birlikte kutladık. Şanlıurfa'nın bağrından yetişen Vox Humanis Çoksesli Korosu kendi kategorisinde dünya birincisi oldu. Açıklandığında çok duygulandık ve bizim için çok büyük gurur verici bir olay. Bizler de her zaman Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak grubumuzu destekliyoruz. UNESCO Müzik Şehri unvanına uygun bir başarı bu. Bizim için mükemmel bir anı oldu. Emeği geçen tüm isimleri tebrik ediyorum. Şanlıurfa'mızın bu tür başarılarla gündeme gelmesi bizleri sevindiriyor. Koristlerimizi, şefimiz Fırat Altun'u, Harran Üniversitemizi, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mustafa Şeker'i ve tüm ekibini gönülden tebrik ediyorum. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin kültür ve sanat alanındaki zenginliğini ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtacak çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz.'