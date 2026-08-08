Melih Kiram GEDİK, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Erenköy Direnişi'nin 62'nci yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi. Törene katılan KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, direnişin Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesindeki önemine vurgu yaparak, çocuklara barış ve güven içinde bir gelecek bırakma sorumluluğuna dikkat çekti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Erenköy Direnişi'nin 62'nci yıl dönümü kapsamında Erenköy'de anma töreni gerçekleştirildi. Törene; KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, 2'nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 5'inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ile bakanlar, milletvekilleri, askeri ve sivil yetkililer, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Tören, anıta çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Korgeneral Sebahattin Kılınç ve Tümgeneral İlker Görgülü Şehitlik Özel Defteri'ni imzaladı. Katılımcıların şehit kabirlerine çiçek bırakıp dua okumasının ardından Erhürman'ın mesajı okundu ve tören konuşması gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erhürman Şehitlik Özel Defteri'ne yazdığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının güvenliği için canlarını feda eden kahramanların bıraktığı emanete sahip çıkacaklarını belirterek, çocuklara adaletin ve barışın hakim olduğu bir gelecek bırakmak için çalışacaklarını kaydetti.

Tören kapsamında bir konuşma yapan Erhürman, farklı siyasi görüş ve düşüncelere sahip gençlerin en zor zamanda Kıbrıs Türk halkının varlığı ve geleceği için ortak paydada buluştuğunu ifade etti. Direnişin Türkiye ile Kıbrıs Türk halkı arasındaki bağa işaret ettiğini söyleyen Erhürman, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel'i ve derme çatma teknelerle mühimmat taşıyan 'Bereketçiler'i anarak, 'Erenköy'de yaşananlar sırasında Türk Hava Kuvvetleri pilotu Yüzbaşı Cengiz Topel'in uçağının düşürülmesi ve ardından şehit edilmesi, Erenköy Direnişi'nin en acı ve en sembolik olaylarından biri olarak yerini aldı' dedi.

Erhürman, çocukların bir daha savaş, çatışma ve acı yaşamaması için mücadele ettiklerini vurgulayarak, 'Kıbrıs Türk halkının onurlu mücadelesini her platformda, kararlılıkla savunacağız. Bunu yaparken çocuklarımızın geleceğini, barışı ve güvenliği düşünerek yapacağız. Bizim mücadelemiz, hiçbir çocuğun geleceksiz kalmaması içindir' ifadelerini kullandı.