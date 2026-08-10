Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)-MANİSA'nın Salihli ilçesinde, park halindeki TIR'a arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Özkan Kılıç (37), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Salihli'nin Kırveli Mahallesi 539 Sokak'ta meydana geldi. Özkan Kılıç'ın kullandığı 45 ADB 839 plakalı motosiklet, yol kenarında park halinde bulunan 45 EM 564 plakalı çekici ve 45 YA 3081 dorse plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kılıç, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Özkan Kılıç, Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kılıç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)