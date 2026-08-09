İpek KALAY/DEMİRCİ (Manisa), (DHA)-MANİSA'nın Demirci ilçesinde geçmişi 1910'lu yıllara dayanan dede mesleği taş fırında pide üretimini sürdüren Özsoy ailesi, 107 yıllık lezzeti dördüncü kuşak temsilcileriyle geleceğe taşıyor.

Hacı Hasan Mahallesi'ndeki tarihi taş fırında sabahın ilk ışıklarıyla başlayan yoğun mesai, bölge halkına ve çevre ilçelerden gelen lezzet tutkunlarına asırlık pide keyfi sunuyor. Demirci'de 1952 yılından bu yana aynı adreste hizmet veren tarihi fırın, geleneksel yöntemlerle hazırlanan pide çeşitleriyle dikkat çekiyor. Taş fırında tahinli, şekerli, tahinli-pekmezli, cevizli ve fındıklı pideler asırlık reçetelere sadık kalınarak pişiriliyor. Fırının 63 yaşındaki usta ismi Şükrü Özsoy, dedesinden babasına, babasından da kendisine aktarılan mesleki mirası şimdilerde oğullarıyla birlikte yaşatıyor. Kendi üretimleri olan tahin ve özel kara üzüm pekmeziyle hazırlanan pide hamuru, taş fırında odun ateşinde pişirilerek servis ediliyor. Değişmeyen lezzetin müdavimleri, sabahın erken saatlerinden itibaren fırın önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

'KENDİ ÜRETİMİMİZ OLAN TAHİN VE KARA ÜZÜM PEKMEZİNİ KULLANIYORUZ'

Mesleğe 10 yaşında başladığını belirten pide ustası Şükrü Özsoy, 'Dede mesleğimizi babamdan öğrendim. 2004 yılına kadar babamla birlikte yürüttüğümüz bu zanaatı ben devraldım. 3'üncü kuşak olarak sürdürdüğüm mesleği, evlatlarıma öğreterek 4'üncü kuşağa devrettim. Her sabah erken saatlerde hamurumuzu ve tahinimizi hazırlayıp, öğle saatlerine kadar üretim yapıyoruz. Lezzetini bir kez tadan vazgeçemiyor. Sadece ilçemizden değil, çevre ilçelerden de yoğun sipariş alıyoruz. Pidelerimizde kendi ürettiğimiz tahini ve özel kara üzüm pekmezini kullanıyoruz. Her pekmez bu lezzeti vermez. Dedem 1919 yılında başka fırınlarda çırak ve kalfa olarak çalıştıktan sonra 1940'lı yıllarda Cumhuriyet Meydanı'nda kendi iş yerini açmış. Yaşanan yangının ardından 1952 yılında Hacı Hasan Mahallesi'ndeki mevcut fırınımıza geçtik. O günden bu yana kesintisiz hizmet veriyoruz' dedi.

'ÇOCUKLUĞUMUZDAN BERİ BU KUYRUKTAYIZ'

İlçe sakinlerinden Bilal Ersöz ise 'Çocukluğumuzdan beri sabahları bu tahinli pide kuyruğuna gireriz. Şehir dışından gelen misafirlerimize de ilk olarak bu asırlık lezzeti ikram ediyoruz' diye konuştu. (DHA)