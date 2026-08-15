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Olay, sabah saatlerinde Midyat ilçesi merkez Bahçelievler Mahallesi'ndeki oto sanayi sitesinde meydana geldi. İş yerlerini açmak için sabah dükkanlarına gelen esnaf, oto tamircisi Ömer Ataş'ı park halindeki otomobilinde hareketsiz gördü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde tabancayla vurulan Ataş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ataş'ın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken, polis ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı. (DHA)

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