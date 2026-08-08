ANKARA, (DHA)- PAKİSTAN'ın başkenti İslamabad, Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı kutlamak amacıyla ışıklandırıldı ve devlet kurumlarının ve idari merkezlerin yer aldığı Anayasa Caddesi 3 ülkenin bayrakları ile süslendi

Pakistan'ın başkenti İslamabad, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı kutlamak amacıyla ışıklandırıldı. Parlamento, Yüksek Mahkeme, bakanlıklar ve devlet dairelerinin bulunduğu Anayasa Caddesi, Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan bayraklarıyla süslendi. Başkentteki önemli noktalara Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın afişleri asıldı. Pakistan Enformasyon Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Başkentin bu özel şekilde süslenmesi, üç ülke arasındaki kardeşliğin, karşılıklı güvenin, savunma iş birliğinin ve ortak kararlılığın güzel bir göstergesidir' denildi. Ayrıca Pakistan resmi kanallarınca süslenen sokakların görüntülerinin yer aldığı kutlama videoları da paylaşıldı. (DHA)

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