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Taşyaka Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda orman işletme ekibi, 3 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 1 helikopter ve itfaiye araçları sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu alevler 1 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi. (DHA)

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