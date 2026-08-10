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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen istihbarat çalışmasıyla B.B.A.'nın Mumcular Mahallesi'ndeki evinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı. 6 Ağustos'ta adrese operasyon düzenlendi. Evdeki aramada 10 kilogram skunk, 56 kök kenevir bitkisi, 6 gram kenevir tohumu, 1 hassas terazi, 1 esrar öğütme aparatı ve 35 parçadan oluşan iklimlendirme sistemi ele geçirildi. B.B.A., gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

Fırat AKAY/BODRUM, (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, jandarmanın operasyon düzenlediği evde 10 kilogram skunk ile 56 kök Hint keneviri ele geçirildi, şüpheli B.B.A.'nın (34) gözaltına alındı.

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