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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Öte yandan kaza, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün 17.00 sıralarında Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi 153. Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil ile E.T. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü E.T. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. E.T., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

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