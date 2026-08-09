Selçuk BAŞAR-Efnan KÖSE/TRABZON,(DHA)- TRABZONSPOR'un dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah'ı kadrosuna katması, bölge turizmini hareketlendirdi. Mısırlı futbolcunun dünya çapındaki ünü kentin tanınırlığını zirveye taşırken; Kahire ve Tahran'dan başlayan charter seferleri ile bölge ekonomisinde yeni bir dönem başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Zaten bir dünya şehriyiz ama tanınma oranımıza birazcık daha katkı sağlayacak ve turizmle birlikte çok daha bir değer kazandıracak günler bizi bekliyor' dedi.

Trabzonspor'un dünyaca ünlü transferi Muhammed Salah, yeşil sahaların yanı sıra Karadeniz turizmini de hareketlendirdi. Bordo mavililerin, dünya medyasında geniş yankı bulan transferi, savaştan etkilenen bölge turizmini yeniden canlandırdı. Mısırlı yıldızın yaklaşık 70 milyonluk sanal medya gücü kentin uluslararası tanınırlığını zirveye taşırken, Kahire ve Tahran'dan başlayan charter seferleriyle bölge ekonomisinde yeni bir dönem başladı. Mısırlı yıldızın kente ayak basması ile bölgede başlayan hareketlilik hem spor hem de turizm açısından önemli dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

'ŞEHRE CİDDİ KATKILAR SAĞLAYACAK'

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Önce futbola yönüyle çok heyecanlıyız. Trabzonspor'umuz bir dünya yıldızını transfer etti. Kulüp başkanımız çok büyük bir emek ortaya koydu, yönetimimiz. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bir Trabzonspor taraftarı olarak da bir belediye başkanı olarak da. Mısır'da önemli bir televizyon kanalı, benimle bağlantı kurdular. Oradan da çok ciddi bir merak var. Dün itibarıyla direkt uçuşlar başladı. Kahire ve Trabzon arasında haftada iki kez charter uçuşlar yapılacak. Bunun sayısı çok artacak görünüyor. Zaten bir dünya şehriyiz ama tanınma oranımıza birazcık daha katkı sağlayacak ve turizmle birlikte çok daha değer kazandıracak günler bizi bekliyor. Bu arada Tahran'la da direkt uçuşumuz başladı. Bakü ile var, Taşkent'le var, Körfez, Suudi Arabistan zaten var, Avrupa'dan var. Dolayısıyla böyle bir şehre çok daha ciddi katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum' dedi.

'ŞEHRİN TANITIMI İÇİN BAŞARILI BİR TRANSFER OLDU'

Kentte yaşayan Ali Kazancı, Salah transferinin şehir turizmine katkı sağlayacağını ifade ederek, 'Muhammed Salah gelince 1 günde 10 bin kombine satışı oldu. Şehrin böyle bir transfere ihtiyacı vardı. Turizme de büyük bir katkısı olacağını düşünüyorum. Mısır'dan direkt uçuşların başlayacağını da gördüm. Muhammed Salah transferi, bu şehre güzel şeyler katacak. Kulübün böyle hamlelerle devam etmesini bekliyoruz. Şehrin tanıtımı için başarılı bir transfer' diye konuştu.

'OTELLERİN HAZIRLIK YAPMASI LAZIM'

Nuri Işıklı da başlayacak olan charter uçuşların turizme faydalı olacağını belirterek, 'Mısır'dan Trabzon'a seferler başladı. Bu durumun Trabzon'a ve Trabzonspor'a etkisi olacak. Bölgede turizm açısından hareketlilik olacak, otellerin de hazırlık yapması lazım. 70 milyon takipçisinin olmasının da büyük bir etkisi olacak. Bu Trabzon turizmine ve Trabzonspor'a büyük bir fayda sağlayacak' dedi. (DHA)