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Toroslar ilçesi Resulköy Mahallesi'ndeki elektrik direğine konan 5 leylek, bazılarının kanatlarının iki farklı tele temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Direkten düşen leyleklerden 3'ü öldü. Leyleklerin akıma kapılıp, düştüğü anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. (DHA)

Koray ÜNLÜ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de elektrik direğine konan 5 leylekten 3'ü akıma kapılarak öldü. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

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