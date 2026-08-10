Muzaffer NAL/BOLVADİN (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde 100'üncü yaşını kutlayan Elif Özsoy,1 hafta sonra hayatını kaybetti.

Bolvadin'de 3 Ağustos'ta 100'üncü yaş gününü ailesinin hazırladığı pastayı keserek kutlayan Elif Özsoy, yaşlılığa bağlı nedenlerle dün hayatını kaybetti. Özsoy'un cenazesi, Çarşı Camisi'nde kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Elif Özsoy'un oğlu Erol Özsoy, 'Annem tam bir Cumhuriyet kadınıydı. Fedakarlığı, çalışkanlığı ve özverisiyle örnek bir insandı. 10 evlat yetiştirdi. 7 gelin ve 25 torun sahibiydi. Ailemizin koca çınarının 100'üncü yaşını kutladığımızda büyük mutluluk yaşamıştık. Şu an çok üzüntülüyüz. Hiç beklemiyorduk. Bizlere büyük hatıralar bıraktı' dedi. (DHA)