Bunlar da ilginizi çekebilir

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kuşadası'nda uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik dün 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 3 kişinin gözaltına alındığı operasyonda ekiplerin yaptığı aramalarda 3 klio 470 gram kubar esrar, 114 kök Hint keneviri, 3 iklimlendirme çadırı, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 133 tabanca fişeği, 2 esrar öğütme aparatı, 1 tablet bilgisayar ve 1 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.avrupagazete.co.uk dışındaki bir siteye yönlendiriyor.