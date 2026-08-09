KOCAELİ,(DHA)-KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, İzmit-Kandıra yolunun Babaköy Akçakoca Anıt Mezar mevkisinde meydana geldi. Aynı istikamette ilerleyen iki otomobil, kontrolden çıkarak çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada iki otomobilde, aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)