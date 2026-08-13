Şerife Serap KARA/ MERZİFON(Amasya), (DHA)- AMASYA İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Almanya'da 'Adam öldürmeye teşebbüs' suçundan hakkında işlem yürütülen ve INTERPOL tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlenen H.B.'yi, Merzifon'da yakaladı. Şüpheli, Almanya'ya iade işlemleri kapsamında Ankara Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Amasya JASAT, Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekipleri, hakkında uluslararası seviyede kırmızı bülten bulunan H.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Almanya adli makamlarınca 'Adam öldürmeye teşebbüs' suçundan hakkında işlem yürütülen ve INTERPOL tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edilen H.B.'nin, Merzifon ilçesinde bulunduğu belirlendi. H.B. JASAT ekiplerince 11 Ağustos'ta düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheli, Almanya'ya iade işlemleri kapsamında dün Ankara Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

VALİLİK: MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK

Amasya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilerek, 'Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden temizlemeye, aranan şahısları yakalayarak adalete teslim etmeye kararlıyız. Amasya İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelesini 7 gün 24 saat, kararlılık ve azimle sürdürmektedir' denildi. (DHA)