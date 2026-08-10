Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)-ŞANLIURFA'da kardeşiyle kavga eden kişi, hafif ticari aracına binip uzaklaşmak istedi. Bu sırada diğer kardeş, araca tutunup, camdan içeri girmeye çalışırken, yaşananlar cep telefonuyla görüntülendi.

Akabe Mahallesi'nde iki kardeş arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Sokakta devam eden tartışmanın büyümesi ile kardeşlerden biri, hafif ticari aracına binerek olay yerinden uzaklaşmak istedi. Bu sırada diğer kardeş, tekme attıktan sonra koşarak hareket eden araca tutundu. Araca tutunan kardeş camdan içeri girmeye çalışırken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)