Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta orman yangını çıktı. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor.

Ahır Dağı'nın Tömek mevkisindeki ormanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Ormandan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından çok sayıda ekip alana sevk edildi. Karadan 41 personel, 2 ilk müdahale aracı, 5 arazöz ve 3 su ikmal aracı ile alevlere müdahale edilirken, havadan da 1 yangın söndürme helikopteri yer ekibine destek veriyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. (DHA)