ANKARA, (DHA)- ADALET Bakanı Akın Gürlek, 2009'da Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu beraberindeki 5 kişiyle birlikte hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nu kabul edecek.

Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekileri taşıyan helikopterin 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksün ilçesi Keş Dağı'nda düşmesiyle ilgili 132 kişi hakkında başlatılan soruşturmada 20 Haziran 2016'da 'Kamu adına kovuşturmaya yer olmadığı'na dair karar verildi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesi ve Büyük Birlik Partisi'nin itirazı sonrası Kahramanmaraş 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi, Nisan 2018'de şüphelilerden 20 kişi hakkında verilen takipsizlik kararını kaldırırken, 112 kişi hakkında yapılan itirazı reddedip, dosyayı Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade etti. Bunun üzerine Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili 20 şüpheli hakkında tekrar soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 ayrı bilirkişi kurulu oluşturuldu. Son oluşturulan bilirkişi kurulu, 6 ayrı yerde keşif yaptı. Takipsizlik kararının ardından başlatılan ve 8 yıldır devam eden soruşturma sonunda Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyada yetkisizlik kararı verdi. Dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredilmesinin ardından, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı, 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bugün saat 12.00'de Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile Adalet Bakanlığı'nda bir araya gelecek. Görüşmede, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma ve adli süreçteki gelişmelerin ele alınması bekleniyor. (DHA)