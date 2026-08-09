ANKARA, (DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez hakkında, Sincan 1 Nolu Cezaevi'nde isyan çıktığına ilişkin açıklamaları nedeniyle 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, '28'inci Dönem Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez tarafından, Sincan 1 Nolu Cezaevi'nde isyan çıktığına dair yapılan açıklamaları nedeniyle, Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK 217/A maddesinde düzenlenen Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur' ifadelerine yer verildi. (DHA)
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