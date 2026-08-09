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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, '28'inci Dönem Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez tarafından, Sincan 1 Nolu Cezaevi'nde isyan çıktığına dair yapılan açıklamaları nedeniyle, Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK 217/A maddesinde düzenlenen Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur' ifadelerine yer verildi. (DHA)

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