İRAN, (DHA) - İRAN lideri Mücteba Hamaney'in, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldiği bildirildi.

İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülke lideri Mücteba Hamaney ile Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görüşmesinde, ekonomik ve askeri konular ele alındı. Açıklamada, Pezeşkiyan'ın cumhurbaşkanlığının üçüncü yılına girerken gerçekleştirilen görüşmede özellikle halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması, savaş koşulları, askeri alandaki gelişmeler, finans, döviz ve enerji kaynaklarının temini ile harcamaların yönetilmesiyle ilgili çözüm yollarının değerlendirildiği belirtildi.