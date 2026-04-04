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İspanya ve Portekiz'de tam güneş tutulması

62'nci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında savunmadan seken topu Rodrigues kontrol ederek Kozlowski'ye bıraktı. Kozlowski'nin ceza sahası dışından vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.

Süper Lig'in 28'inci haftasında Gaziantep FK sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

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