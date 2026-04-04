Kadir GÜNEŞ - Ahmet ATMACA - Nuray UZATMAZ / GAZİANTEP, (DHA) -
STAT: Gaziantep Büyükşehir
HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Selahattin Altay, Murat Temel
GAZİANTEP FK: Zafer Görgen, Arda Kızıldağ (Dk. 71 Abena), Tayyip Talha Sanuç, Nazım Sangare, Lungoyi (Dk. 88 Dragus), Camara (Dk. 51 Rodrigues), Melih Kabasakal, Perez (Dk. 75 Gassama), Maxim, Kozlowski, Bayo (Dk. 46 Yusuf Kabadayı)
CORENDON ALANYASPOR: Victor, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta (Dk. 81 Efecan Karaca), Janvier (Dk. 68 Muanza), Duarte, Hagi (Dk. 39 İbrahim Kaya), Hwang (Dk. 81 Mounie), Güven Yalçın (Dk. 68 Enes Keskin)
GOLLER: Dk. 62 Kozlowski (Gaziantep FK), Dk. 41 İbrahim Kaya (Corendon Alanyaspor)
SARI KARTLAR: Lungoyi, Rodrigues, (Gaziantep FK), İbrahim Kaya, Hadergjonaj, Efecan Karaca (Corendon Alanyaspor)
Süper Lig'in 28'inci haftasında Gaziantep FK sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
19'uncu dakikada orta sahadan gerçekleşen Gaziantep FK atağında Maxim'in pasıyla buluşan Bayo'nun yerden şutu auta çıktı.
22'nci dakikada Gaziantep FK'da Maxim'in serbest vuruşunda karambolde seken topu Tayyip Talha'dan önce Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.
41'inci dakikada orta alandan gelişen Alanyaspor atağında Lima'nın ara pasında topla buluşan İbrahim Kaya'nın vuruşu ağlara gitti: 0-1.
62'nci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında savunmadan seken topu Rodrigues kontrol ederek Kozlowski'ye bıraktı. Kozlowski'nin ceza sahası dışından vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.
78'inci dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan İbrahim'in müsait pozisyondaki vuruşunu kaleci Zafer son anda kurtardı.
84'üncü dakikada sağ kanatta gelişen Alanyaspor atağında Muanza'nın pasıyla ceza sahasının içerisinde uygun pozisyondaki Mounie'in şutu az farkla auta çıktı.
Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi.