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Bodrum ilçesi Gümbet Koyu'nda 24 metre uzunluğundaki tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedeki kişilerin telefonla yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KIYEM-6 hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçinde 2 kişinin olduğu tekne, tahlisiye botuyla yedeklenip, Ağanlar Tersanesi'ne yanaştırıldı. (DHA)

Fırat AKAY/BODRUM, (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesi Gümbet Koyu'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından tersaneye yanaştırıldı.

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