ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanı Ömer Bolat ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla, Türkiye hububat sektörünün mevcut durumu, sektörün beklentileri ve gelecek döneme ilişkin değerlendirmelerin ele alındığı 'Hububat Sektörü İstişare Toplantısı' gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nde gerçekleştirilen 'Hububat Sektörü İstişare Toplantısı'nda bir araya geldi. Toplantıda, Türkiye'nin hububat sektöründeki mevcut durum, sektörün beklentileri ve gelecek döneme ilişkin konular ele alındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tarım ürünlerinde arz kaynaklı herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını, bol ve bereketli yağışlar ve uygulanan istikrarlı politikalar sonucunda üretimin arttığını, tarımsal üretimin stratejik öneminin her geçen gün daha iyi anlaşıldığını ifade etti. Sağlıklı bir piyasa oluşumu için bakanlıkların yüksek koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Bakan Bolat, sektör paydaşlarının da bu uyumlu çalışmaya katkı sağlamasının önemine dikkat çekti.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise; Cumhuriyet tarihinin en yüksek rekoltesinin beklendiği, üreticilerin emeği ve alın teriyle şekillenen bereketli bir hasat sezonunun sonuna yaklaşıldığını belirterek, stratejik tarım ürünlerinde Türkiye'nin üretim gücü ve kendine yeterliliğinin ortaya konulduğunu ifade etti. Yumaklı, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği, çiftçilerin desteklenmesi ve gıda arz güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Toplantının ardından, TMO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal tarafından, 2026 yılı hasat sezonunda yürütülen alım faaliyetleri, ülke genelindeki saha operasyonları, piyasa düzenleme çalışmaları ve TMO'nun güncel faaliyetlerine ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. Ardından Gıda Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı'nın düzenleme ve denetim faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Toplantıda Ulusal Hububat Konseyi, TUSAF Un Sanayicileri Federasyonu ve Hububat Ürünleri İhracat Birlikleri başkanlarının görüş, öneri ve talepleri dinlenerek; yurt içi ve yurt dışı piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. (DHA)