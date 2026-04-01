Bunlar da ilginizi çekebilir

İspanya ve Portekiz'de tam güneş tutulması

Münir Tatar bu sabah Londra'da vefat etti

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Olay, öğle saatlerinde Fırat Mahallesi'ndeki bir şantiyede meydana geldi. İnşaat halindeki binada çalışırken dengesini kaybeden Emrah B., asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Emrah B., Büyükşehir belediyesi itfaiye personeli tarafından düştüğü yerden çıkarıldı. Yaralı işçi, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.avrupagazete.co.uk dışındaki bir siteye yönlendiriyor.