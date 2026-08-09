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Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi 486'ncı Sokak yakınındaki bir tarlada, saat 11.00 sıralarında anız yangını çıktı. Yükselen dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, 6 araç 23 personelden oluşan ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

Yiğithan HÜYÜK- Cennet PORSUK/BURSA, (DHA)-BURSA'da bir tarlada anız yangını çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle alevler, ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

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