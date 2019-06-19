ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir köyden geçen derenin taşması sonucu evlerinde mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarıkadı köyünde etkili olan sağanak nedeniyle bölgeden geçen dere taştı. Derenin taşması sonucu ev ve ahırlarda su baskınları meydana geldi.

Bazı ağaçlar suyla birlikte köy merkezine sürüklendi. Bu arada taşkın nedeniyle Ereğli ve Alaplı itfaiye ekipleri, köye gelerek evlerinde mahsur kalan 12 kişiyi kurtardı.

Taşkın nedeniyle bazı evler boşaltılırken, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların telef olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Kaymakam Vekili Emirhan Arıkan ve Belediye Başkanı Nuri Tekin, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Vali Erdoğan Bektaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sel nedeniyle vatandaşların mahsur kaldığını belirterek, "Kısa sürede ekipler müdahale etti. Ekiplerimiz çalışıyor. Sel nedeniyle 12 kişi mahsur kalmıştı, çok şükür herhangi bir can kaybımız yok. Maddi zarar oluştu." dedi.



