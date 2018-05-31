Yapı Kredi'nin Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı görevine Saruhan Yücel'in atandığı bildirildi.Yapı Kredi'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan Saruhan Yücel, yeni görevine gerekli resmi onayların tamamlanmasının ardından başlayacak.

Yücel, son olarak Yapı Kredi'de Bilanço Yönetimi ve Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Direktörlüğü görevini yürütüyordu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, "18 yıldır Yapı Kredi bünyesinde başarılı çalışmalar gerçekleştiren Saruhan Yücel'in bankamıza büyük katkı sağlamaya devam edeceğine yürekten inanıyorum. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamaya göre, meslek hayatına 2000 yılında başlayan Yücel, 2002-2003 yıllarında Yapı Kredi Portföy bünyesinde Sabit Getirili Menkul Kıymetler (SGMK) Portföy Yöneticisi olarak çalıştı. Yücel, 2003-2018 yılları arasında sırasıyla Döviz ve Para Piyasaları Kıdemli Satış Uzmanı, Döviz Piyasaları Direktörü, SGMK Direktörü ve son olarak Bilanço Yönetimi ve SGMK Grup Direktörü görevlerinde bulundu.