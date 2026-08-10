ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde yanan otomobilde 4 çocuk annesi S.K.'nin (32) cesedi bulundu. Aynı olayda yaralanan Ş.U. (35) hastanede tedaviye alınırken, soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, 8 Ağustos'ta, Karpuzcu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 4 çocuk annesi S.K., bir yakınıyla vedalaşmak ve kahve içmek için çocuklarını kayınvalidesine bırakıp evden ayrıldı. Kendisinden bir daha haber alınamayan S.K.'nin yakınları, jandarma ve polis ekiplerine haber verdi. Ekiplerin bölgede yaptığı aramalarda S.K.'ye ulaşılamazken, Karacadağ bölgesindeki kırsal alanda otomobilin yandığı yönünde ihbar geldi. Bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde yanmış halde cesetle karşılaştı. Aynı olayda yaralanan Ş.U. ise sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ş.U., sevk edildiği Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Yapılan incelemede yanan otomobildeki cesedin, kayıp olarak aranan S.K.'ye ait olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)