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Paylaşımda, faaliyete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, 'Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra edildi.' ifadesi kullanıldı.

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarının katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu yapıldığını bildirdi.

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