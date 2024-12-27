TRABZON (AA) - Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 4 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular, aerobik koşunun ardından ısınma ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.
İdman, taktik çalışmayla sona erdi.
Trabzonspor, yarın yapacağı çift antrenmanla Reeder Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: Anadolu Haber Ajansı