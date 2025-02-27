TRABZON (AA) - Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor ile yapılan maçta ilk 11'de sahaya çıkan oyuncular izinli oldukları için yer almadı.

Antrenmana katılan oyuncular ısınmanın ardından pas ve topa sahip olma çalışması gerçekleştirdi. Hız çalışması ile devam eden antrenman, dar alanda oyun ile sona erdi.

Trabzonspor, yarın saat 15.00’te yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.