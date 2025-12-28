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Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Bordo-mavililer, 5'e 2 ile devam eden antrenmanı dar alanda oyun ve dayanıklılık çalışmasıyla tamamladı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi.

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile 5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep'te yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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