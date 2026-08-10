Yusuf YILDIZ-Yaşarcan SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da mezarlıkta yürüyen R.A.'nın elindeki cep telefonunu alıp kaçarak mobil uygulamayla banka hesabındaki 97 bin TL'yi kendi hesaplarına aktaran 4 şüpheli, tutuklandı.

Olay, 2 Ağustos'ta Sarıçam ilçesi Buruk Mezarlığı'nda meydana geldi. Poyraz Güvercin ve Yunus Emre Kadıoğlu, mezarlıkta araçlarıyla ilerledikleri sırada R.A.'nın elindeki cep telefonunu alıp kaçtı. Şüpheliler daha sonra Kabasakal Mezarlığı'na gidip S.G.'ye ait araçtan bir cep telefonu daha çaldı.

İhbar üzerine çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, R.A.'nın telefonundaki mobil bankacılık hesabından Çiçek Çelik adına kayıtlı hesaba 97 bin lira aktarıldığını tespit etti. Ekipler, Çelik'i adresinde gözaltına aldı.

HESABINI KULLANDIRMIŞ

Çiçek Çelik, emniyetteki ifadesinde Poyraz Güvercin, Yunus Emre Kadıoğlu ve Emin Bayram'a banka hesaplarını kullandırdığını söyledi. Çalışmalarını genişleten polis, olayları gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüpheliyi operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çiçek Çelik, Poyraz Güvercin, Yunus Emre Kadıoğlu ve Emin Bayram, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. (DHA)