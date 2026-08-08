Zübeyde ÖZMEN/BOLU,(DHA)- BOLU'da, tehlikeli şekilde araç kullandığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek sanal medya hesabından paylaşan sürücü ile otomobilin sahibine toplam 24 bin 258 lira idari para cezası uygulandı.

Olay, geçen cumartesi günü saat 02.00 sıralarında Kılıçarslan Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvar üzerinde tehlikeli şekilde otomobil kullanan sürücü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek sanal medya hesabından paylaştı. Görüntülerin sanal medyada yer almasının ardından Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda, görüntülerdeki otomobil ile sürücünün kimliği tespit edildi. Sürücüye, 'Yetersiz sürücü belgesiyle araç kullanmak' ve 'Kamunun huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanmak' maddesinden işlem yapıldı. Sürücü ve araç sahibine toplamda 24 bin 258 lira idari para cezası uygulandı. (DHA)