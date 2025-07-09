İSTANBUL (AA) - Silivri'de otluk alanda çıkan yangın söndürülürken, müdahale sırasında bir itfaiye eri yaralandı.
Çanta Balaban Mahallesi Gölet Caddesi yakınlarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, çevredeki bazı kaçak yapılara sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Müdahale sırasında yaralanan bir itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA