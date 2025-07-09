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Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Müdahale sırasında yaralanan bir itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çanta Balaban Mahallesi Gölet Caddesi yakınlarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, çevredeki bazı kaçak yapılara sıçradı.

İSTANBUL (AA) - Silivri'de otluk alanda çıkan yangın söndürülürken, müdahale sırasında bir itfaiye eri yaralandı.

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