Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)-TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde seyir sırasında alev alan otomobil yandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Hasan F.'nin (33) kullandığı CB 5316 TH Bulgaristan plakalı otomobil, Camiatik Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda motor kısmından alev aldı. Alevleri gören Hasan F., otomobili yol kenarına çekip, kendi imkanları ile söndürmeye çalıştı. Bu sırada ihbarla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, aracın yandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)