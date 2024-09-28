SAMSUN (AA) - Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe'yi sahasında 4-3 yenen Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, "Benim için önemli olan bir şey varsa o da hiç vazgeçmemek. 90 dakika takımımız ciddiyeti elden bırakmadı." dedi.

Reis, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, geriye düştükleri anlarda bile asla vazgeçmediklerini dile getirdi.

Rakibe 3 gol hediye ettiklerine işaret eden Reis, "Maçtan önce de takımdaki arkadaşlarla konuştum. Maçın kolay geçmeyeceğini söylemiştim. İlk yarının başında iyi bir oyun sergilememize rağmen rakibe 2 gol hediye ettik. Hata demiyorum, hediye ettik. İlk yarıda çok iyi performans gösterdik. Pozisyonlara da girdik ama gol yedik. İkinci yarıya iyi performans göstererek başladık. İkinci yarıda 1 gol daha hediye ettik. Maç oynanırken kolay olmadı. Oyun disiplininden kopmadık, güzel oynadık. Takımımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Reis, maçta geriye düşmelerine rağmen ciddiyeti elden bırakmadıklarını vurgulayarak, "Benim için önemli olan bir şey varsa o da hiç vazgeçmemek. 90 dakika takımımız ciddiyeti elden bırakmadı. Rakibimiz 90 dakikanın sonunda bizden iyiyse rakibimizi tebrik etmesini de biliriz. Hiçbir zaman vazgeçmiyoruz." diye konuştu.



