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Samsun Valiliği, Meteoroloji 10'uncu Bölge Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'ndan alınan meteorolojik veriler doğrultusunda kent genelinde denize girilmemesi yönünde uyarılarda bulundu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, il genelinde dalga yüksekliğinin 1-1,5 metre ve rüzgar hızının 20-25 deniz mili seviyesinde beklendiği, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek amacıyla vatandaşların denize girmemelerinin önem taşıdığı ifade edildi. (DHA)

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Valiliği, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle vatandaşlara denize girmemeleri yönünde uyarıda bulundu.

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