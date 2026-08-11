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Pezeşkiyan, toplantıda Hamaney'le fikir alışverişinde bulunduklarını ve yönlendirmelerini dinlediklerini kaydetti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, siyasi parti başkanlarıyla dün yaptığı toplantıda ülke lideri Mücteba Hamaney'le önceki gün gerçekleştirdiği görüşmenin 'verimli' geçtiğini söyledi. Hamaney ile her konu hakkında konuştuklarını belirten Pezeşkiyan, 'Sağlık yönünden durumu iyi. 7 saat bizimle konuşan birinin sağlık sorununun olması beklenemez' ifadesini kullandı.

İRAN, (DHA) - İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülke lideri Mücteba Hamaney'in sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

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